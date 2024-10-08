  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de Narin Güran, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil için eylem
Takip Et

TBMM'de Narin Güran, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil için eylem

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturum açılışında katledilen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi yaparak, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de Narin Güran, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil için eylem
Takip Et

İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulundaki kapalı oturumun ardından verilen aradan sonra birleşimi açan TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce katledilen kadın ve çocuklar için susma eylemi yaptı.

"Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir"

Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı.

Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi.

Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Gündem
Pelin ormanda ölü bulunmuştu! Katilden tüyler ürperten ifade
Pelin ormanda ölü bulunmuştu! Katilden tüyler ürperten ifade
Özgür Özel'den tepki: İftiralar çok ahlaksız bir boyuta ulaştı
Özgür Özel'den tepki: İftiralar çok ahlaksız bir boyuta ulaştı
Bakan Tunç duyurdu: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı
Diyarbakır Valiliğinden miting ve gösteri yasağı
Diyarbakır Valiliğinden miting ve gösteri yasağı
Nurten Yontar peruğu çıkarıp konuştu! Tüm milletvekilleri ayakta alkışladı
Nurten Yontar peruğu çıkarıp konuştu! Tüm milletvekilleri ayakta alkışladı
Bülent Cihantimur'un yurt dışı gezisine adli kontrol engeli
Bülent Cihantimur'un yurt dışı gezisine adli kontrol engeli