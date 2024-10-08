TBMM'de Narin Güran, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil için eylem

İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulundaki kapalı oturumun ardından verilen aradan sonra birleşimi açan TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce katledilen kadın ve çocuklar için susma eylemi yaptı.

"Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir"

Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı.

Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi.

Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.