TBMM'deki resepsiyona dair Özgür Özel'den ilk değerlendirme: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyecek halimiz yok

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Devam eden soruşturmalara ilişkin konuşan Özel şöyle dedi:

"Aziz İhsan Aktaş iftira attıkları içeride kaldı, kendisi çıktı. İddianame ilebirlikte tutuksuz yargılanmaların başlamasını bekliyoruz.

Eğer yargılananların rızası varsa, bizim arkadaşlarımızın rızası var, frekans usulüyle dileyen kuruluşlar yayınlayabilir. Böyle bir düzenleme yapılırsa hem TRT'den tamamının izlenmesi hem de pratik bir olanak sağlanacaktır. Bizim arkdaşlarımız iftiraları canlı yayında yanıt vermek istiyor. Kimsenin hakkının ihlal etmemek şartıyla canlı yayınlanmasını istiyoruz."

Meclis açılışı

Özel, TBMM'de düzenlenen açılışın ardından ilk kez konuştu:

"Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek? Diyalog zemini mi bıraktılar? İnsan gücü 'elime geçirdim' diye bir tane savcıyı yetkilendirip de siyasi rakiplerine bu zulmü yapar mı? Sana yapılmayanı şimdi arkadaşlarımıza nasıl reva görüyorsun? Bunu yapınca da biz Meclis'e gelmeyince kimse kusura bakmasın. İçinde bulunduğumuz konjonktürün ve saldırının icap ettirdiği şekilde dün orada bulunmadık."

Erdoğan'ın F -35 sorusuna yanıtı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam bir gazeteci tarafından kendisine sorulan F-35 sorusuna "Ne kadar meraklısın, ben bu kadar merak etmiyorum" cevabına tepki gösterdi.

Sumud Filosu'na saldırı

Özel, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek "Büyük bir ahlaksızlıktır. Vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail'e tepki verilmesi gerekiyor. İsrail'in karşısındaki pısırıklığın Trump korkusundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz" dedi.