TCMB faiz indirimine ne zaman başlar? ekonomim.com anketi sonuçlandı!

Ekonomide gündemi belirleyen haberleriyle son döneme damgasını vuran ekonomim.com, artık Türkiye'nin nabzını yokluyor! 13 bin 17 kişinin katıldığı ve 4 gün süren ilk anketimizde, okurlarımıza "TCMB faiz indirimine ne zaman başlar?" sorusunu yönelttik.

Şubat ayını seçenlerin oranı yüzde 44

Ankete katılanların yüzde 44'ü (5 bin 686 kişi), TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 Şubat ayında gerçekleştireceğini belirtirken, yüzde 32'si (4 bin 173 kişi) ilk faiz indiriminin 2025 Ocak ayında yapılacağını aktardı. 2024 Aralık ayında faiz indirimi bekleyenlerin yüzde 19'da (2bin 460) kaldığı ankette, bugün saat 14.00'de açıklanacak faiz kararında indirim yapılacağını düşünenler ise yüzde 5 (698 kişi) ile son sırada yer aldı.

Anket grafiği ise şöyle oluştu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bugün saat 14.00'de açıklanacak karar dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından da dikkatle takip edilecek. PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tutmuştu.