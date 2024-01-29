TEB, ilaç satışını durduran yabancı şirketi eleştirdi, seferberlik çağrısı yaptı

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Eczacıları Birliği (TEB), bazı yabancı ilaç firmalarının Türkiye pazarındaki faaliyetlerine yönelik son dönemde ortaya çıkan sorunların yapısal olarak çözümü için adımlar atılması gerektiğini kaydetti. TEB’den yapılan yazılı açıklamada, bir ilaç firmasının bazı ürünlerinin Türkiye satışını durdurduğunu, satışı durdurulan ilaçlar arasında eş değeri bulunmayan ilaçlar da olduğunu belirterek, hasta mağduriyetiyle sonuçlanacak bir sürece dikkat çekti. Açıklamada, firmanın tutumu eleştirilerek, “Firma yaptığı açıklamada ayrıca uzun süredir bu ülke insanına hizmet verdiğini dile getirmiştir. Verdikleri hizmetler nedeniyle kendilerine teşekkür etmekle birlikte, vatandaşlarımızın da ülkemizin de bu hizmetleri karşılıksız bırakmadığını, bedeli ne ise ödediğini belirtmemiz gerekir” denildi.

Yerli sanayi desteklenmeli

TEB açıklamasında yerli ilaç sanayiinin desteklenmesi, ilaçların yerli olarak üretilmesi için tedbir alınması çağrısı yapıldı. Sorunun köklü çözümünün bu yönde olduğu vurgulanarak, hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Yerli ilaç sanayimizin tüm imkanlar kullanılarak desteklenmesi ve bu ilaçların ülkemizde bir an önce üretilerek ülke insanımızın hizmetine sunulması gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bu konuda gereken sorumluluğu alacağımızı belirtiyor, ilgili tedbirlerin acilen alınması konusunda yetkili kurumlara çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Yabancı bir ilaç firması geçen hafta Türkiye pazarında bazı ilaçların satışını durdurması üzerine ilaç tedarikçi ve eczanelere bir bilgi notu göndermişti. Bu bilgilendirmenin şirketin Türkiye pazarından çekildiği yönündeki haberlere konu olması üzerine bir açıklama yaparak, pazardan çekilmediğini ancak bazı ilaçların satışını durdurduğunu duyurdu.

TEB açıklamasında bazı ilaçların eşdeğerinin olmaması nedeniyle kararın sağlık açısından ciddiyetine dikkat çekildi ve firmanın açıklaması da eleştirildi. Türkiye’de ilaç alımlarının çok büyük bir kısmı genel sağlık sigortası kapsamında yapılıyor ve bu nedenle de Pazar büyüklüğü dikkate alınarak ilaç fiyatlamasında güncel Euro kuru yerine, takdiri bir kur belirleniyor. Firmalar ise bu tutarın düşük kaldığı, hatta zarara yol açtığı gerekçesiyle uzun süredir ilaç fiyatlarının artırılması için kamuya baskı yapıyor.