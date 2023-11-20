TEB seçimi sonuçlandı: Arman Üney’in listesi çoğunluğu kazandı

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) 44. Genel Kurulu, yönetimi oluşturan Merkez Heyeti Yürütme Konseyi seçimleri ile Denetleme ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleriyle tamamlandı.

TEB Başkanı Arman Üney ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı’nın listelerinin yarıştığı seçimde oylar birbirine yakın oluştu. Toplam 384 delegenin oy kullandığı seçimler sonucunda, 11 Kişilik TEB Merkez Heyeti Üyeleri’nin 7’si Arman Üney’in ekibinden, 3’ü Taner Ercanlı’nın ekibinden oluştu. Son üye her iki adaya da oyların eşit çıkması sebebiyle İlçe Seçim Kuruluna yapılacak itiraz sonrası yeniden değerlendirilecek.

TEB’de Merkez Heyet oluştuktan sonra başkan ve diğer yönetim görevlilerini oluşturacak. Arman Üney bir dönem daha görev başında olacak. Seçilen isimlerin mazbatalarını çarşamba günü alacağı belirtildi.