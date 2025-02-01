Teğmenlerin avukatlarından açıklama: Teğmenlerin Anıtkabir'e yürüyeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

TSK'den ihraç edilen teğmenlerin 11 avukatı, teğmenlerin Anıtkabir'e yürüyeceği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genç teğmenlerimizle birlikte Anıtkabire yürüneceğine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımı, gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkillerimizin böyle bir eylemden haberi yoktur. Bahsi geçen paylaşımı yapanların durumdan haberdar olmadıkları ve paylaşımın iyi niyetle yapıldığı değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte aksi bir durumun müvekkillerimizi kullanarak sosyal medya platformlarında beğeni toplamak ve provokasyon yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ve bu hususta hukuki ve cezai tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyundan saygı ile rica olunur."