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Tekirdağ'da fabrika yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan Goldfix isimli fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da fabrika yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
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Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan Goldfix isimli fabrikada yangın çıktı. Alevler ve dumanlar kısa sürede gökyüzünü sardı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü sararak çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken yangın büyük ölçüde kontrol altındı. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yoğun dumandan etkilenmemeleri için ayran taşıdı. Jandarma ve polis ekipleri de alana gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları başlatıldı.

Dumanlar kısa sürede gökyüzünü sardı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair net bilgi bulunmuyor. Yangına yaklaşık 15 itfaiye aracı müdahale ederken, etrafa sıçraması engellendi. Alevler ve dumanlar kısa sürede gökyüzünü sardı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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