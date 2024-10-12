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Tekirdağ'da feci kaza: 1'i profesör 2 doktor hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doktorların içinde bulunduğu elektrikli cip duvara çarptı. Kazada biri profesör olmak üzere 2 doktor hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da feci kaza: 1'i profesör 2 doktor hayatını kaybetti
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Olay, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ kavşağında meydana geldi. L.K. yönetimindeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna çıktığı sırada istinat duvarına çarptı.

Prof. Dr. Nilda Turgut

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü L.K. ve yaralı yolcu A.A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Uzm. Dr. Emel Ersöz

Doktorların cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Doktorların kongreden döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

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