  3. TEM'de İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza (Video)
İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza 07.00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde meydana geldi.

Hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsü henüz bilinmeyen sebeple zincirleme kazaya karıştı.

TEM'de İstanbul trafiğini kilitleyen zincirleme kaza (Video) - Resim : 1

Kaza sonrası sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçların sürücüleri tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapandı bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza yapan araçların kaldırılması sonucu 1 saatten fazla süren trafik normale döndü.

