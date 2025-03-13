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Tepki çeken görüntüler sonrası Yusuf Özcan, CHP'den istifa etti

CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan partisinden istifa etti. Özcan'ın bir kadını darp ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi
ANKA
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Tepki çeken görüntüler sonrası Yusuf Özcan, CHP'den istifa etti
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CHP Şişli İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Özcan'ın bir kadını darp ettiğine dair sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özcan'ın istifasının alınmasını, aksi halde disiplin işlemlerinin başlatılmasını istediği gündeme gelmişti.

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