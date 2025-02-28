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Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: 'Çağrıyı değerli buluyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti İmralı heyetinin dün kamuoyuyla paylaştığı teröristbaşı Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin" mesajını değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: 'Çağrıyı değerli buluyoruz'
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Çağrıyı değerli bulduğunu belirten İmamoğlu, devletin sorumluluğuna da dikkat çektiği mesajında CHP lideri Özgür Özel'in konuya ilişkin paylaşımını da alıntılayarak şöyle dedi:
"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir.

Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız.

Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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