  3. Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün 7. toplantısını yapacak
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7'nci toplantısı bugün yapılacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Komisyon saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Komisyonun bugün yapılacak toplantısında 11 eski Meclis Başkanı dinlenecek. Her başkana 20 dakika süre verilerek, sürece ilişkin görüş ve önerileri alınacak. Dünkü 6. Toplantıda Barolar Birliği Başkanı ve 10 ilden baro başkanları dinlenmişti.

