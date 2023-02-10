TGS’den depremzedelere yardım kampanyası

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkısh Ground Services (TGS), başlattığı yardım kampanyasına yönelik bir bilgilendirme metni yayımladı. Açıklamada, ’’Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarmak için AFAD ve KIZILAY koordinasyonunda afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyamızı başlatıyoruz. TGS ailesi olarak hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarımız ve genel müdürlüğümüz bünyesinde eş zamanlı olarak yürüteceğimiz kampanya, 15.02.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecektir’’ denildi.

Uçaklara yer hizmeti veren TGS, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Atatürk, Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Dalaman, Adana, Ankara, Bodrum ve Eskişehir Havalimanlarında görevli yaklaşık 17 bin personel görev yapıyor.