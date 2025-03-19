TGS'den gözaltı tepkisi: Bırakın gazeteciler işlerini yapsın

TGS’nin açıklamasında, İmamoğlu ile birlikte gazeteciler İsmail Saymaz, Servet Yıldırım, Medya İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Genel Müdürü Pınar Türker’in de aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasının, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin, demokrasi tarihinde yeniden karanlık bir gün"

Türkiye Gazeteciler Sendikasından yapılan açıklamada (TGS), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin "İçinde bulunduğumuz süreci akılla, bilimle ve hukuki normlarla izah etmek günden güne zorlaşıyor. Ülkenin gazetecileri, siyasetçileri gözaltılar, tutuklamalar ve davalar ile korkutulmaya, yıldırılmaya çalışılıyor" ifadesi kullanıldı.

TGS'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin, demokrasi tarihinde yeniden karanlık bir güne uyandığı" belirtilerek alışkanlık haline getirilen yeni bir şafak operasyonunda İmamoğlu ile birlikte aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

"İçinde bulunduğumuz süreci akılla, bilimle ve hukuki normlarla izah etmek güç"

Gözaltıları gizlemek, toplumsal tepkiyi azaltmak için yine halkın haber alma hakkının kısıtlandığı vurgulanan açıklamada, sabah saatlerinde X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp’ta erişim sorunları yaşandığına dikkat çekildi.

İmamoğlu'yla birlikte gazeteciler İsmail Saymaz, Servet Yıldırım, Medya İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Genel Müdürü Pınar Türker'in de arasında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasının Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti olma özelliği ile örtüşmediği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İçinde bulunduğumuz süreci akılla, bilimle ve hukuki normlarla izah etmek günden güne zorlaşıyor. Ülkenin gazetecileri, siyasetçileri gözaltılar, tutuklamalar ve davalar ile korkutulmaya, yıldırılmaya çalışılıyor. Hukuksuzlukların, yanlış politikaların halka duyurulması sosyal medyanın yasaklanması ve gazetecilerin gözaltına alınmasıyla engellenmeye çalışılıyor. Bu gömlek Türkiye’ye dar gelir. Bırakın siyaset adil şartlarda yapılsın, bırakın gazeteciler işlerini yapsın, bırakın demokrasi kara kıştan çıksın."