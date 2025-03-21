THY, Londra'daki yangın nedeniyle Heathrow seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İngiltere’nin Londra şehrinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Londra Heathrow kapatıldı. Türk Hava Yolları (THY)’da bugün Londra Heathrow uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır.
21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Uçuşunuza dair güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ link üzerinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.