THY ve Pegasus'tan Lübnan ve İran için sefer kararı
İsrail'in Lübnan ve İran'la yaşadığı gerilim sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus, bu iki ülkeye yapılacak seferleri yalnızca gündüz saatlerinde gerçekleştirme kararı aldı.
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İsrail’in Lübnan ve İran’la olan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yaşanıyor.
Sefer değişikliğine gitti
Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti. THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı. Bu arada SunExpress ise Lübnan uçuşlarını 12 Ağustos’a kadar askıya aldı.
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