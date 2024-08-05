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THY ve Pegasus'tan Lübnan ve İran için sefer kararı

İsrail'in Lübnan ve İran'la yaşadığı gerilim sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus, bu iki ülkeye yapılacak seferleri yalnızca gündüz saatlerinde gerçekleştirme kararı aldı.

Haber Merkezi
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THY ve Pegasus'tan Lübnan ve İran için sefer kararı
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İsrail’in Lübnan ve İran’la olan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yaşanıyor.

Sefer değişikliğine gitti

Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti. THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı. Bu arada SunExpress ise Lübnan uçuşlarını 12 Ağustos’a kadar askıya aldı.

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