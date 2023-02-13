Türk Hava Yolları(THY) ve Pegasus'un Hatay Havalimanı'na uçuşları yeniden başladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

Pegasus'tan yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Misafirlerimiz, güncel tahliye seferlerimizin duyurularını internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirler.

Misafirlerimizin Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapması gerekmektedir. Ücretsiz uçuşlara biletlemeler, internet sitemizden ya da mobil uygulamamızdan yapılabilir."

Türk Hava Yolları(THY) ve Pegasus'un Hatay Havalimanı'na uçuşları yeniden başladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

Pegasus'tan yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Misafirlerimiz, güncel tahliye seferlerimizin duyurularını internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirler.

Misafirlerimizin Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapması gerekmektedir. Ücretsiz uçuşlara biletlemeler, internet sitemizden ya da mobil uygulamamızdan yapılabilir."