TİP Genel Başkanı Baş, 'casusluk' düzenlemesini eleştirdi: Kanuni kılıfını hazırlıyorlar

Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "casusluk" düzenlemesinin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

İktidarın "Türkiye Yüzyılı" ifadesini kullandığını dile getiren Baş, şöyle konuştu:

"Bu teklif gösteriyor ki 'Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırdıkları şey aslında 'Abdülhamit yüzyılı'dır. O zaman jurnaller vardı, şimdi troller var, aynı düzeni kuruyorlar. 'Etki ajanlığı' diye adlandırdıkları şey Adülhamit jurnalciliğinin 21. yüzyıla uyarlanmış halidir. Makbul olmayan aydın avcılığıdır. Kim itiraz ediyorsa ona 'etki ajanı' deyip, onu cezaevine göndermenin kanuni kılıfını hazırlıyorlar. Üstelik bu tahakküm düzenlemesini torba yasanın içine koymuşlar. Siyasi iradeyi eleştiren bütün yurttaşlar ajan olacak. Sendikacılar 'TÜİK verileri doğru değil', gazeteciler 'gıda ürünleri Avrupa'ya göre daha pahalı' diye yazdığında ajanlıkla suçlanabilir."

Erkan Baş, İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına da değinerek, "ülkede insanların yoksulluk ve acılarından rant devşiren bir sistem kurulduğunu" savundu.