TMSF, Dilan ve Engin Polat'ın araçlarını satışa çıkarmıştı: Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Engin ve Dilan Polat başta olmak üzere Polat ailesine ait lüks araçları ihale yoluyla satışa çıkarmıştı. Piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan bu araçların satışıyla önemli bir gelir elde edilmesi planlanıyordu.

İhale listesinden çıkarıldı

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı. Gözler şimdi TMSF’nin atacağı yeni adımlara çevrildi.