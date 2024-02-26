Son dakika: Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

Sanatçı Tolga Savcı 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tolga Savacı'nın ölüm haberini eşi Nermin Bezmen duyurdu.

Nermin Bezmen, Instagram hesabından, "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi... Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullandı.



Sanatçının ölümü hayranları arasında üzüntü yarattı.

Tolga Savacı kimdir?

6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğan sanatçı, Fransız Koleji mezunudur. 1983 İtalya'ya mankenlek eğitim alamya gitti. 2 yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yapan Tolga Savacı, gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı da yaptı.

1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak oyunculuğa başladı. Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde başrol oynadı.

ABD'de New Jersey'e yerleşen Savacı, en son klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmalar yapmaktaydı.