Tolgahan Demirbaş’ın yakını polislerin üzerine aracını sürdü

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülen davada bugün karar verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan biri olan Tolgahan Demirbaş’ın yakını, mahkeme çıkışında polis ekiplerinin üzerine aracını sürdü. Güvenlik güçleri olaya hızlı bir şekilde müdahale etti.

Verilen karara tepki olarak aracını polislerin üzerine sürdü

Mahkeme çıkışında Tolgahan Demirbaş’ın yakını, verilen karara tepki göstererek aracını polislerin üzerine sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay anı saniye saniye kaydedildi. Çevik kuvvet ekiplerinin hızla müdahale ederek güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş cinayeti davasında karar bugün açıklandı. Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş ve Mustafa Uzunlar'a ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Osman Bayraktar, Zekeriaya Asarkaya, Ufuk Köktürk, Caner Günay ve Umut Ersoy için ise beraat kararı verilirken eski MİT mensubu Çağlar Zorlu ile çiftlik sahibi Aytaç Ataç da beraat etti.

Mahkeme, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın eski özel kalem müdürü Emre Yüksel'e 18 yıl hapis cezası verilmesine karar verirken Alper Atay'a ise 2 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Çolak ise 18 yıl hapis cezası aldı.