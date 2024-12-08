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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir: Suriyeli kardeşlerim size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutlayan Suriyeli mültecilerin videosunu paylaşarak "Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir: Suriyeli kardeşlerim size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteciler sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı X'ten kutlama yapan Suriyeli mültecilerin videosunu paylaşarak "Bu akşam Torbalı’da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Demir, paylaşımını Arapça olarak da yaptı.

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