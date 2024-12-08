Davutoğlu: Beni bitirmek isteyenlere çok kötü bir haberim var!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Bölgedeki son gelişmeler üzerine Davutoğlu "Türkiye çevredeki aktörlere 'biz bu adama elimizi de uzattık, elimizi de itti, ben sınırımda bana düşmanlık yapan birini görmek istemem' demiştir. Zeytinpınarı ve diğer harekatlarda oralarda atbaşı tutulmasaydı. Suriye'deki liderler Türkiye'ye gelmek yerine Paris'e, Londra'ya gitseydi, şu anda oraların etkisi olurdu. Türkiye müzahir olmak zorunda." dedi.

"Türkiye'de öyle bir nesil yetişti ki, Türkçeyi bir Türk gibi konuşan nesil var"

"Düşünün Türkiye'deki Suriyeler yavaş yavaş memleketlerine dönecekler" diyen Davutoğlu "Suriye Arap Alevilerine, Nusayrilere sahip çıkması lazım Türkiye'nin Beşar Esad'ın suçu Arap Alevilerine ödetilemez. Hristiyanlara sahip çıkılması lazım. Türkiye'de öyle bir nesil yetişti ki, Türkçeyi bir Türk gibi konuşan nesil var. Buradaki Suriyelilerle görüştüm. 'Çocuklarımız okulda, Türkiye'de sınıflarını bitirsinler, biz de o arada evimize gidip bakalım, çocuklarımızı da alıp gideceğiz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse tereddüt etmesin, yeter ki Türkiye bunu doğru değerlendirsin, yardımcı olsun"

Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirme yapan Davutoğlu "Kesinlikle lehe bir gelişme. Hiç kimse tereddüt etmesin, yeter ki Türkiye bunu doğru değerlendirsin. Yardımcı olsun. Yukarıdan dil kullanmasın. Hangi millet olursa olsun. Eşit düzeyde konuşulacak. 'Suriye Suriyelilerindir' denilecek. Bağımsız, toprak bütünlüğü içinde Suriye yeniden inşa edilirse Türkiye Suriye'nin Ortadoğu'da en büyük müttefiki olacaktır." dedi.

"Davutoğlu’nu bitirmek isteyenlere çok kötü bir haberim var!"

"Birileri Davutoğlu'nu bitirmek istedi" diyen Davutoğlu "Suriye'yi kullandı bitirmek istedi. Pelikan Çetesi'ni kullandı bitirmek istedi. Bunun arkasında Siyonist lobilerden Türkiye'deki çetelere mafyalara kadar herkes var. İşte buradayım ve onlara çok kötü bir haberim var. Hep burada olacağım. Hep İstanbul'da hep Ankara'da olacağım ve Türkiye'nin alanını kim daraltmak isterse, kim Türkiye'nin Osmanlı Selçuklu mirasından gelen gönül coğrafyasıyla bağını koparmak isterse kim Türkiye'nin hazinesini boşaltmak isterse, kim Türkiye'de siyaseti ahlaksızlaştırmak isterse, kim aile yapımızı dağıtmak isterse, kim çocuklarımızı bahis, kumar, uyuşturucu çetelerine mahkum etmek isterse, kim Türkiye aleyhine dünyada bir kampanya içinde İsrail'in genişleme alanlarının içine Türkiye'yi bölmeye kalkarsa, kim Suriye, Irak gibi dost ülkeleri bizi düşman yapmaya kalkarsa, kim ırkçılık yaparsa, kim Kürtleri dışlarsa, kim Türkiye'Deki mazlum, mağdur, 28 Şubat'tan beri çile çeken o muhafazkar kitlelerin tekrar tek parti zihniyetini yaşatmak isterse, onlar bilsinler ben buradayım. Ben yaşarken bunların hiçbirisi olmayacak." dedi.