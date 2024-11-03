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Trabzon Valiliği'nden açıklama: Kore gazisi 29 Ekim törenlerine davet edilmedi mi?

Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kabul törenine davet edilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trabzon Valiliği'nden açıklama: Kore gazisi 29 Ekim törenlerine davet edilmedi mi?
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 Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kabul törenine davet edilmediği haberlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan 'Kore gazisi Pirağa Uzun'un Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet kabul törenine davet edilmediği' hakkında düzenlenen haberler gerçeği yansıtmamaktadır." iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında "Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır." ifadelerine yer verdi. 

Açıklamada, bu kapsamda Valilikçe derneklere ulaşım ve benzeri ihtiyaç duyulan konularda da destek olunduğu belirtildi. 

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