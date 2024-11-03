Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının davaya müdahil olacağını duyurdu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının Narin Güran davasına müdahil olacağını ifade etti.
"7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak"
A Haber'e konuşan Bakan Özdemir Göktaş "Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerinde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak." dedi.
Kimler, hangi suçlamalayla tutuklandı?
Soruşturma kapsamında Narin’in amcası köy muhtarı Salim Güran, 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Cesedi dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül’de 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
13 Eylül’de ise anne Yüksel Güran (44), ağabey Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.
17 Eylül'de de Narin’in yengesi, tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran, 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.