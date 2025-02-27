Transferler AK Parti’de görüş ayrılığı yarattı, MKYK'da kırgınlık oluşturdu

Besti KARALAR

AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nde, İYİ Parti ve Gelecek Parti’den AK Parti’ye katılan milletvekillerinin Merkez Karar Yönetim Kurulu’na girmesi parti içinde huzursuzluk yarattı. MKYK’da bölge ve il dengesinin olmaması bazı AK Partili milletvekillerinin tepki göstermesine neden oldu. AK Parti’ye önümüzdeki günlerde yeni milletvekili transferlerin olacağı iddiası siyasi kulisleri hareketlendirirken, bu durum hem parti içinde hem de muhalefet partilerinde rahatsızlık yarattı.

Kızgın-kırgın-küskün grubu oluştu

AK Parti’nin hafta sonu gerçekleşen ve ‘değişim kongresi’ olarak adlandırılan 8. Olağan Kongre’nin yankıları sürüyor. AK Parti’nin en geniş karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısının değiştiği kongrede, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa ederek partiye katılan 9 isimden 7'sinin MKYK'ya alınması parti içinde ‘kırgın-küskün –kızgın’ grubunun oluşmasına neden oldu.

Bölge ve il dengesinin gözetilmediği MKYK’da transfer edilen milletvekillerinin yer alması AK Parti’nin kalesi olan illerin en büyük karar alma organında temsil edilmediğini dile getiren bir grup milletvekili, “örneğin Konya 10 milletvekili ile temsil ediliyor ama bir Konyalı MKYK’da yok. Büyükşehirlerin bile MKYK’da temsil oranı yok denecek kadar az. Dün partimizi eleştiren yerden yere vuranların rozetleri takılmadan MKYK’ya girmeleri aidiyet duygusunu köreltir” şeklinde seslerini yükseltiyorlar. Kapalı kapılar ardında milletvekilleri tepkilerini dile getirirken, AK Parti yönetimi ise kızgın-kırgın ve küskün milletvekillerinin gönüllerini alma yollarını arıyor. Parti yönetiminin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ise kendi içlerinde tartışılıyor.

Transferler devam ederse iki partinin grubu düşme tehlikesinde

Öte yandan, AK Parti içinde kongre yankıları devam ederken, yeni milletvekili transferlerinin ise devam edeceği Meclis kulislerini hareketlendirdi. SP, Gelecek ve Deva Parti’nin birleşmesi ile kurulan Yeni Yol Partisi’nin Meclis’teki grubu düşme tehlikesinde. Önümüzdeki günlerde hem Yeni Yol Partisi, hem de İYİ Parti’den 5-6 milletvekilinin daha AK Parti’ye katılacağı iddiaları konuşuluyor. Milletvekili transferleri ise sadece muhalefet partilerini değil, AK Parti içinde de büyük rahatsızlık yarattı.