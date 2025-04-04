TRT oyuncu Eray Ertüren'i 'Kara Kış' dizisinin kadrosundan çıkardı

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımının ardından TRT 1 dizisi Teşkilat kadrosundan çıkarılması büyük yankı uyandırdı. Boykota destek veren ve sosyal medyada paylaşımda bulunan Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da rol aldıkları TRT yapımlarından çıkarıldılar. Bu olayın etkileri sürerken, TRT bir kez daha harekete geçti.

Oyuncu Eray Ertüren boykot paylaşımları nedeniyle dizi kadrosundan çıkarıldı

Son olarak 2. sayfa'da yer alan habere göre, Eray Ertüren boykot paylaşımları nedeniyle TRT Tabii'nin yeni dizisi ‘Kara Kış’ın kadrosundan çıkarıldı.

Eray Ertüren'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde