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Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Turabi Çamkıran hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatıldı. Çamkıran hakkında yakalama kararı verildi.

Haber Merkezi
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Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı. 

Kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. 

Turabi hakkında yakalama kararı verildi

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

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