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Mansur Yavaş'tan Cemal Enginyurt'a soruşturma açılmasına tepki: Siyasi saiklerle değil, hukuk kurallarıyla hareket edilmelidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında TBMM’de yaptığı bir konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
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Mansur Yavaş'tan Cemal Enginyurt'a soruşturma açılmasına tepki: Siyasi saiklerle değil, hukuk kurallarıyla hareket edilmelidir
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Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekti ve şöyle dedi: 

"Hukuk, kişiye göre değil, kurallara göre işler. Cemal Enginyurt hakkında, TBMM’de yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması, Anayasa’nın 83. maddesiyle güvence altına alınan yasama dokunulmazlığı ilkesiyle çelişmektedir. Adaletin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokratik bir devletin temelidir. Siyasi saiklerle değil, hukuk kurallarıyla hareket edilmelidir. Ayrıca, Ankara’da yapılan bir konuşma için İstanbul’da soruşturma açılması, hukukun doğal işleyişi açısından ciddi bir soru işaretidir. Yetki ve usul açısından bu durum nasıl açıklanmaktadır?"  

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