  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi, 1'i ağır 20 kişi yaralandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Afyonkarahisar'da turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

20 kişi yaralandı

Kaza sabah saatlerinde Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde yabancı turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazaya ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.

Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu tepkisi: Beyhude bir çabadırMansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu tepkisi: Beyhude bir çabadırGündem

 

Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelemizi sürdüreceğizTicaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelemizi sürdüreceğizEkonomi

 

Gündem
Bakan Göktaş: Kadına şiddetle mücadelede kanunu sonuna kadar uygulayacağız
Bakan Göktaş: Kadına şiddetle mücadelede kanunu sonuna kadar uygulayacağız
Bakan Uraloğlu: Sivas'taki depremde ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmedi
Bakan Uraloğlu: Sivas'taki depremde ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmedi
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Bugün kefil olamıyorum" deyip partisinden ayrıldı
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Bugün kefil olamıyorum" deyip partisinden ayrıldı
Cani Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Vahşet göz göre göre gelmiş
Cani Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Vahşet göz göre göre gelmiş
CHP'li Erol'dan Elazığ uyarısı: Bir an önce depremlere hazırlanmalı
CHP'li Erol'dan Elazığ uyarısı: Bir an önce depremlere hazırlanmalı
AK Parti'den çözüm süreci açıklaması
AK Parti'den çözüm süreci açıklaması! İddialara net cevap