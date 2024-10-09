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Türk öğretmene çarpan Katarlı sürücü serbest kaldı

Katar’da öğretmen Sevda Bağatur’a aracıyla çarpan Saed Khowar, 5 bin riyal (yaklaşık 46.5 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı. Bağatur’un tedavisi sürerken, olay sonrası bir dizi skandal yaşandığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi
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Türk öğretmene çarpan Katarlı sürücü serbest kaldı
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Katar’da öğretmenlik yapan Sevda Bağatur, geçtiğimiz yıl göreve başladığı Türk Okulu yakınlarında bir trafik kazası geçirdi. Bakhit Saed B. S. Khowar isimli Katarlı sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan Bağatur, beyin kanaması geçirerek uzun süreli tedavi sürecine girdi. Khowar ise 5 bin riyal (yaklaşık 46.5 bin TL) kefalet ödeyerek serbest bırakıldı ve sonrasında mahkeme tarafından 9 bin riyale mahkum edildi.

BirGün'ün haberine göre, Bağatur ailesi, kızlarının tedavi sürecinde yeterli destek alamadıklarını ve Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği ile MEB Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş’ın kendilerine yeterli bilgi ve destek sağlamadığını iddia etti.

Aileye destek olunması yönünde talimat verildi

Ailenin dile getirdiği diğer iddialar arasında, büyükelçilik personelinin Khowar ailesinin para teklifine aracılık etmesi ve öğretmenin çalıştığı okul müdürü tarafından diğer öğretmenlere aileye destek olmamaları yönünde talimat verilmesi yer aldı.

Bağatur’un tedavisi halen İstanbul’da devam ederken, Katar Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, öğretmenin sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiği ve adli sürecin yakından izlendiği belirtildi.

Aile cezayı yeterli bulmuyor

Ancak aile, yeterli hukuki ve diplomatik destek sağlanmadığını öne sürerek, yaşananların adaletsiz olduğunu ifade etti. Katar mahkemeleri, sanık Khowar'ın trafik kurallarına aykırı davrandığını ve kazaya sebebiyet verdiğini tespit etse de, hapis cezası verilmeden para cezasıyla yetinildi.

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