Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile KKTC arasında 19 Ocak'ta Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol"ün onaylanmasına karar verildi.

Söz konusu anlaşma ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin her iki ülke halkının refahını artıracak şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

Protokolün ekinde "Türkiye-KKTC Ticari ve Ekonomik İşbirliği Eylem Planı" yer aldı.