Türkiye, İsrail'i 'İhracatta Hedef Ülkeler' listesinden çıkardı

Ticaret Bakanlığı, “2024 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesini” yayımladı. Listeden 5 ülke çıkarılıken, 9 ülke eklendi.

2023 yılı listesinde yer alan Irak, İsrail, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan 2024 yılı hedef pazarlar listesinden çıkarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra Türkiye'den bu ülkeye deniz yoluyla yapılan ihracat tartışmalara neden olmuş ve TBMM gündemine taşınmıştı.

Listede bu yıl 56 ülke yer aldı

2023 yılı listesinde olmayan Bangladeş, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Portekiz, Tunus, Umman ve Ürdün de 2024 yılı listesine eklendi.

Bu yıl hedef olarak belirlenen 56 ülke şöyle sıralandı:

“Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan.”