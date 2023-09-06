Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem ihtimali olan 24 il hangisi?

Jeoloji Mühendisleri Odası, altından doğrudan fay hattı geçen 24 ilde inceleme yaptı. Uzmanlar, deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul'un yer aldığını açıkladı.

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler hangisi?

Kamuoyunun dikkatini çekecek incelemede, Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirlerde çalışma yapıldı.

Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

İlk sırada İstanbul ve Marmara Bölgesi var

Peki Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu iller ve bölge hangisi?

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada geliyor.

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.