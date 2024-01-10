Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Mercan: F-16 talebimiz yakın zamanda Kongre'den geçer

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler karşılıklı 'al-ver' mantığıyla değil, 'stratejik müttefiklik' esasları üzerine kurulmalı. Aksi durumda herkes kaybeder" uyarısında bulundu.

Teoride herkesin stratejik ilişkilerden bahsettiğini ancak terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ ile savunma sanayisi gibi konulara bakıldığında bunu "al-ver temelli" ve "geçirgen bir yapı" olduğunun görüldüğünü belirten Mercan, "Bunun sürdürülmesi mümkün değildir ve bunu her yerde söyledim, Kongrede söyledim, yönetimle çok görüşmeler yaptım, Pentagon'da Savunma Bakanlığında, Beyaz Saray’da ve düşünce kuruluşlarında" diye konuştu.

Türkiye’nin F-16 alım talebi

Mercan, tüm sorunlara rağmen gayretler sonucunda Türkiye-ABD ilişkilerinde diyalogların çok daha geliştiğini vurgulayarak, "Tüm bunlar oldu. İnşallah F-16'lar da yakın bir zamanda olacaktır. Uzun yıllardan sonra ilk defa eğer Kongre onaylarsa F-16'ları, ilk defa bir Kongre onay sürecinden geçirmiş olacağız. Bu kadar yüklü bir paket için bunlar pozitif gelişmeler" ifadelerini kullandı.

Görevi boyunca ABD’nin PKK/YPG'ye bakışının ilişkilerde zorluk yarattığını ve yaratmaya devam ettiğini söyleyen Mercan, Fetullahçı Terör Örgütü konusunda da ABD yönetiminin yeterli duyarlılığı göstermediğini kaydetti.

Büyükelçi Mercan, Türkiye'nin NATO üyesi, ABD'nin ise NATO’nun en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek "NATO’nun da varlık nedeni üye ülkelerin güvenliklerini sağlamak ve üye ülkelerinin karşılaştığı güvenlik tehlikelerine karşı ortak hareket etmek." diye konuştu.

"Türkiye yoluna devam eder"

"ABD ve diğer Batılı ülkeler, Türkiye ile ilişkilerini daha uzun vadeli ve stratejik bir perspektife oturtmak zorundadır, oturtmazlarsa Türkiye yoluna devam edecektir." diyen Mercan, "Yani burada Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmeler, istihbarat gelişmeleri, bugünkü ilerlemeler, bunlar zaten oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mercan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra Türkiye’ye bakışın değişmeye başladığını belirterek "Şimdi orada da Türkiye çok etkili rol oynadı. Tahıl koridoru, burada kiminle görüştüysek teşekkür ettiler, takdir ettiler, şükranlarını sundular." dedi.