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TUSAŞ saldırısıyla ilgili 'gizlilik kararını ihlal' soruşturması açıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ saldırısıyla ilgili yayınlar ve paylaşımlar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından soruşturma açtı.

Haber Merkezi
AA
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TUSAŞ saldırısıyla ilgili 'gizlilik kararını ihlal' soruşturması açıldı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı bazı yayın organlarıyla sosyal medyada, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyla ilgili, "soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek" paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Soruşturmanın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

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