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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor

Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısının ardından sosyal medyada erişim sorunu yaşanmaya başladı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın bir bant daraltmanın uygulamaya alındığı belirtiliyor. X platformu (Twitter), Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmedi.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı sonrası RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bant daraltma önlemi aldığı belirtiliyor. X platformu (Twitter), Facebook ve Instagram'a gibi sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor.

Erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya kullanıcıları saat 17:50 itibariyle X ve Instagram'a erişim sorunu yaşamaya başladı. Sosyal medya platformalarına erişimi sağlamak için birçok kişi VPN kullanmaya başladı.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

Instagram ve eski adı Twitter olan X'e erişim sorununda resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.

BTK'nın açıklamaları takip ediliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da henüz bir açıklama yok.

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