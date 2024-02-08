TÜSİAD'da Orhan Turan yeniden başkan seçildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurul'u gerçekleştirildi. YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın açılış konuşmasının ardından Bülent Eczacıbaşı, Özilhan’ın onursal başkan olmasını kurul üyelerinin oylamasına sundu. Önerge oybirliğiyle kabul edilerek Tuncay Özilhan, TÜSİAD Onursal Başkanı oldu. Rahmi Koç, Özilhan’a tüm üyeler adına teşekkür plaketi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından 2023 yılı faaliyetleri ve bütçe raporuna ilişkin bir sunum yapıldı. Daha sonra 2024-2025 yılı Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı oylamasına geçildi. Oybirliğiyle TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı bankacı Ömer Aras oldu. Başkan Yardımcılığı görevine ise Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner, Zekeriya Yıldırım getirildi. Sekreter olarak da Tayfun Bayazıt ve Agah Uğur seçildi.

Daha sonra yapılan seçimlerde ise TÜSİAD Başkanlığına yeniden Orhan Turan seçildi. İş dünyası seçimlere büyük ilgi gösterirken, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı kurula katılarak oylarını verdiler.

Birbirimizden güç alacağız

Orhan Turan yaptığı konuşmasında, TÜSİAD olarak zorlu bir dönemde görev yaptıklarını ifade ederek, "Ortak akılla yan yana durarak, birbirimizden güç alarak ve birbirimize destek vererek doğru bildiklerimizi bu dönemde de söylemeye devam edeceğiz. Atatürk’ün çizdiği yolda, ülkemizin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesini sağlayacağını düşündüğümüz tüm konuları, toplumumuzun en geniş kesimleriyle paylaşmaya özen gösterdik" dedi.

6 Şubat depremlerine ve Marmara Bölgesi’nde beklenen depreme değinen Turan, "TÜSİAD olarak ayrıca, Deprem Görev Gücümüz ile beklenen Marmara depremi karşısında, özel sektörün hazırlıklı olması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Afet yönetimi çok ciddi bir planlama, hazırlık ve koordinasyon gerektiriyor. Geçen sene yaşadığımız yıkıcı deprem bu gerçeği en acı biçimde öğretti. Kurumlarımızı ve kurallarımızı güçlendirip, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmeliyiz. Bu konularda vakit kaybetmenin vebalini alamayız." diye konuştu.

Enflasyonla mücadele çok önemli

Ülke gündeminin önemli başlıklarından birinin de yerel seçimler olduğunu belirten Turan, "Umuyorum ki önümüzdeki yerel seçimler genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluştursun. Tüm siyasi partilerimizden örneğin akıllı kent projelerini, teknolojiyi kent yaşamına nasıl entegre edeceklerini duymak isteriz. Yerel yönetimler demokrasinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesinde büyük rol sahibi. Yerindenlik ilkesi, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki yetki ve görevlerin paylaşımının düzenlenmesi açısından kilit bir kavram. Yurttaş tercihinin dikkate alınması ve yetki ve sorumluluğun halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi, hizmetlerin etkinliği açısından önem taşır." ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele vurgusu

Turan, ekonomik iyileşme için rasyonel politika çerçevelerine bağlı kalmaya devam edilmesi gerektiğini, enflasyonla mücadelede para politikasının, sosyal politikalar ve maliye politikası ile de desteklemesini önemsediklerini ifade ederek, bu sürecin sadece enflasyonun düşürülmesi açısından değil aynı zamanda özellikle sabit gelirliler üzerindeki olumsuz etkileri açısından da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Orhan Turan, ekonominin rekabetçiliğini artırmak için kayıt dışı ile mücadelenin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Vergisini kuruşuna kadar doğru ödeyen, her türlü mevzuata harfiyen uyan işletmeler kayıt dışı çalışan işletmelerin karşısında rekabette zorlanıyor. Kayıt dışı ekonomi kayıtlı kesimin vergi yükünün ağırlaşmasına yol açıyor. Üstelik kayıt dışı ekonomi, çevre kirliliği, halk sağlığı, çalışanların sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği, hatta suç ekonomisi gibi, bir dizi negatif unsur ile de iç içe geçer. Bu nedenle kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesini çok önemsiyoruz." dedi.

Ülkenin geleceği için mücadele edelim

Türkiye'nin son bir yılı birçok acıyla geçirdiğine dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde. Kahramanmaraş depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Filistin’de ölen çocukların sayısı 11 bini aştı. 2024’te acılarımızı dindirebilmeyi temenni ediyorum. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tüm güçlükleri aşabileceğimiz konusunda kafamda hiçbir şüphe yok. Yetişmiş insan potansiyelimiz, bilim insanlarımız, her alandan uzmanlarımız, yetkin sivil toplumumuz, yüreği ülkesi için çarpan 85 milyon vatandaşımız var. Her türlü ekonomik ve siyasi sorunu nasıl olsa bir şekilde çözebiliriz. Ama yiten giden canları yerine getiremeyiz. Katledilen doğayı, bozulan ekolojik sistemi geri döndüremeyiz. Fırsat eşitliği sağlayamadığımız gençlerimize iyi bir gelecek sunamayız. Vakit geçirmeden ülkemizin geleceği için yaşamsal olan konulara odaklanalım, kayıkçı kavgasını bir kenara bırakalım. Kısa vadeli kısır çekişmelere rağbet etmeyelim. Şahsi ikbal peşinde koşmak yerine ülkenin geleceği için rekabet edelim."

2024 bütçesi onaylandı

Genel kurulda 2024 bütçesi de onaylandı. 2023 yılında 161 milyon 758 bin TL olan gelirler 2024 yılı için 234 milyon 125 bin TL öngörüldü. 2023 yılında 175 bin TL olan yıllık üyelik aidatı enflasyon oranında artırıldı ve 290 bin TL’ye çıkarıldı. 350 bin TL olan yeni üyelik ücreti ise 580 bin TL yapıldı. Geçen yıl 129 milyon 147 bin TL olan aidat gelirlerinin bu yıl 215 bin 281 TL olması öngörüldü. Geçen yıl 72 milyon 342 bin TL olarak gerçekleşen personel giderleri ise bu yılki bütçede 113 milyon 317 bin TL olarak planlandı.

Yeni yönetim belirlendi

2015 – 2023 döneminde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan TÜSİAD Onursal Başkanı oldu. Kendisine teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.



2024-2025 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Yüksek İstişare Konseyi Divanı, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri isim listesi şöyle:

Yönetim Kurulu Asil üyeleri



Orhan Turan (Başkan)

Serpil Veral (Başkan Yardımcısı)

B. Can Yücaoğlu (Başkan Yardımcısı)

Ozan Diren (Başkan Yardımcısı)

Cevdet Alemdar

İzel Levi Coşkun

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Perihan İnci

Ömer Mert

Çağatay Özdoğru

İzzet Özilhan

Yılmaz Yılmaz



Yedek üyeler

Meltem Akol

Yakup Benli

Emre Eczacıbaşı

Aydın Buğra İlter

Azmi Gümüşlüoğlu

Aslı Güreşcier

Levent Kömür

Merve Tolan

Durmuş Topçu

Feyyaz Ünal

Aysu Yavuz

Zeynep Köksal Yaykıran



YİK Başkanlık Divanı

Ömer Aras (Başkan)

Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)

Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)

N.Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)

Zekeriya Yıldırım (Başkan Yardımcısı)

Tayfun Bayazıt (Sekreter)

Agah Uğur (Sekreter)