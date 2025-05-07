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Tutuklandığı iddia edilmişti! Ümit Karan'dan açıklama geldi

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddia edildi. Açıklama yapan Karan, "Tutuklu değilim" dedi.

Haber Merkezi
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Tutuklandığı iddia edilmişti! Ümit Karan'dan açıklama geldi
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, eski oturduğu apartmanın görevlisine "Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandığı iddia edildi. 

Bakırköy Adliyesi’ne giden Karan'ın tutuklandığı ardından Metris Cezaevi’ne gönderildiği öne sürüldü.

Tutuklandığı iddia edilen Karan yaptığı açıklamada "Tutuklu değilim" dedi.

Karan, "2015’teki bir dosyayla ilgili Adliye’de işlerimi hallettim" ifadelerini kullandı.

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