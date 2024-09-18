Uçakta olay çıkarıp hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses polisle de tartışmış: 'Yerler seni koçum'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, THY uçağı ile Bodrum'dan İstanbul'a dönerken kedisini pusetinden çıkarıp kucağına aldı. Kabin görevlisi kendisini uyarınca tartışma çıktı. Tatlıses, tartışma sırasında "Lenslerini oydurtma bana" diye bağırdığı kabin görevlisine saldırmaya kalktı.

Uçak İstanbul'a indiğinde iki taraf da polis eşliğinde karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Tatlıses, THY'nin kara listesine alındı.

Dilan Çıtak Tatlıses açıklama yaptı

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni şaşırttı. Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu. Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti. Uçaktan indiğimde de aynı davranışlarına devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü. Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanlara anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum. Yayınlanan video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda manipüle edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir. Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Kedime yapılan bu haksızlığı kim savunacak?"

Polisle de tartışmış: "Üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin"

Dilan Çıtak Tatlıses'in bu açıklaması sonrası yaşanan olayla ilgili yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Görüntüde Tatlıses'in uçaktan indirildikten sonra da polis memuruna yönelik şu sözleri dikkat çekti:

"Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?"