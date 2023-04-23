Ulusun egemenliği, bizi yarınlara götürecek en dinamik güçtür

23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, aziz milletimizin yeni yüzyılla doğru adım atarken çizdiği istikametin ne olduğunu tüm dünyaya açık açık deklare edilmesidir. Milletin egemenliği, tüm unsurların üzerindedir.

Bu ülkeyi yönetecek olan yine kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla bu milletin kendisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın hemen ardından bu ilke ve hedefleri net bir şekilde ortaya koymuştur.

Dünya artık hızla 21’inci yüzyılının çeyrek dilimini tamamlaya doğru gidiyor. Yaşadığımız gelişmeler bize şunu gösterdi ki, yeryüzündeki değişim ve dönüşüm kaçınılmaz.

Hiçbir şey aynı ve statik olarak durmuyor. Fakültede öğrendiklerinizi belki bir 10 yıl sonra yenilemek zorunda kalıyorsunuz.

Bilimsel gelişmeler o kadar hızlı gelişiyor. Bugün yapay zekanın neler getirebileceği, neleri değiştirebileceği tartışılıyor.

Bu gerçeklerin uzağında başka gündemlerle vakit geçirmek, ülkemize bu medeniyet yarışından uzak dur demektir. Asla bu tuzakların içene düşmemeliyiz.

Yüzyıllar önce örneğin matbaanın gelişini türlü bağnaz bahanelerle geciktirmek, bizlere sanayi devrimi yolculuğunda ne büyük şeyler kaybettirmiştir. Bunun farkına vardığımızda ise rakiplerimiz bizim çok çok önümüze geçmişti. Biz aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyoruz.

Biz arkadan rakiplerine yetişmeye çalışan bir ülke değil, ön alan, hepsinin önünde koşan bir ülke olmak istiyoruz.

Millet egemenliğine ve demokrasiye dayanan Cumhuriyet sisteminin de bu başarıyı gerçekleştirebilmemiz için en uygun yönetim sistemi olduğu tartışılmazdır.

Bu vizyonu 103 yıl önce bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bugün hayranlığımız her geçen gün artıyor.

Türkiye bugün dünyanın önemli sanayi güçlerinden birisidir. Ürettiğimiz ürünler AB ülkeleri veya diğer gelişmiş ülkeler arasında büyük rağbet görüyorsa bu katma değeri yüksek, kaliteli ürünler üretebilme gücümüzün olduğunun da ispatıdır.

Yeterli mi? Asla değil. Özellikle katma değeri yüksek, yüksek teknoloji içerikli ürünleri yapabilme konusunda yol almamız gereken uzun yollar var.

Biz bunu ileri götürebilecek ve yapabilecek güçteyiz. Önemli olan bunun farkında olarak, istikameti doğru çizebilmektir. Genç beyinlerimize güveniyoruz.

Onlar da tarihimizi okudukça, yakın tarihimizdeki devasa Atatürk devrimlerini anladıkça kendilerinde ülkemizi en büyük ekonomiler sınıfına sokma yolunda, kendilerinde daha büyük bir güç bulacaklardır.

Türk iş dünyası olarak, 23 Nisan’ı ülkemizin gelişimi ve tarihimiz noktasında çok değerli ve anlamlı tarih olarak görüyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına minnettarız. Demokrasinin ve halk egemenliğinin yolunu açan Ankara’daki ilk Meclisimizi her zaman şükranla anacağız.

Bugün de milletçe demokrasi ve çok partili sistemi tamamen benimsediğimizi ve önemini anladığımızı görmekten gururluyuz.

Halkın refahını, halk egemenliğine dayalı bir yönetim getirebilir. Bu yönetimin bize getirdikleri refah ve gelişmeyi de hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkemize ve özellikle de Gazi Atatürk tarafından ithaf edildiği gibi çocuklarımıza kutlu ve mutlu olsun.