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Ümit Özdağ cezaevinden mektup yazdı! İşte mektubu...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının ardından cezaevinden el yazısıyla mektup yazıp gönderdi.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ cezaevinden mektup yazdı! İşte mektubu...
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Karar yazısında paylaşımların Kayseri'deki olaylara da neden olduğu belirtildi. Özdağ ise savunmasında Kayseri'de "Eve dönün çağrısı" yaptığını öne sürdü. Ümit Özdağ'ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na (Eski Silivri'ye) götürüldü.

Özdağ, cezaevinden gazeteci Uğur Dündar'ın Arena programına mektup gönderdi.

İşte Özdağ'ın mektubu...

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