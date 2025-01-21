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Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tuutklanmasına  Sinan Oğan, "PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" sözleriyle tepki gösterdi. 

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
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"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılık ifadesinden ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. 

Oğan: Yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girerek ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" dedi.

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