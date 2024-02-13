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Ümit Özdağ'dan maden tepkisi: Kısa bir süre için kapandı, sonra tekrar açıldı

Erzincan İliç'te bulunan bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu en az 9 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Felaket konusunda 25 Haziran 2022’de iktidarı uyarmıştık. Maden kısa bir süre için kapandı. Sonra tekrar açıldı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan maden tepkisi: Kısa bir süre için kapandı, sonra tekrar açıldı
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

Ümit Özdağ: Çok büyük bir doğa soykırımı yaşanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madenin kısa bir süreliğine kapatıldığını ancak sonradan tekrar açıldığını belirtti.

Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti: "Erzincan İliç’te yaşanacak felaket konusunda 25 Haziran 2022’de iktidarı uyarmıştık. Maden kısa bir süre için kapandı. Sonra tekrar açıldı. Ve bugün çok büyük bir doğa soykırımı yaşanıyor."

 

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