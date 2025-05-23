  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi
Takip Et

Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada olay yerine ilişkin keşif talebi tekrar reddedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi
Takip Et

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı yargılamanın bu celsede tanık beyanlarıyla devam edeceğini belirterek Ümitcan Uygun’un abisi Erol Uygun'a söz verdi. Uygun şu ifadelere yer verdi:

"Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema’yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti bize ‘istemiyorum Sema’yı ayrılacağım’ dedi. Sonra annemin gönlünü aldı. Ardından Ümit annemlerin evine gitti. Sabah haberimiz oldu olaydan sonra cezaevine gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik biz ama bu basıncıların bize yapmadığı kalmadı."

Esen ailesinin avukatıysa, "Tanıkların çelişkili ifadeleri değerlendirildiğinde olay yerine ilişkin keşif talebimizi yineliyoruz" dedi. Tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme olay yerinde keşif talebini reddederken bir sonraki duruşmayı da 26 Eylül’e bıraktı.

TSK'da FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı verilen 56 asker yakalandıTSK'da FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı verilen 56 asker yakalandıGündem
Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
1.7 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunan 64 şüpheli yakalandı1.7 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunan 64 şüpheli yakalandıGündem
Akaryakıta indirim ya da zam var mı? İşte 23 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim ya da zam var mı? İşte 23 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
DEVA Partisi lideri Babacan: Erdoğan ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlık yapmalı
DEVA Partisi lideri Babacan: Erdoğan ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlık yapmalı
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında çökme: 1 işçi göçük altında
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında çökme: 1 işçi göçük altında
Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Suça sürüklenen çocuklar hakim karşısında
Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Suça sürüklenen çocuklar hakim karşısında
Terörden tutuklanan Ahmet Özer hakim karşısında: 7 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor
Terörden tutuklanan Ahmet Özer hakim karşısında: 15 yıla kadar hapis isteniyor
İBB'ye yönelik soruşturma: Avrasya Tüneli'nin işletmecileri de gözaltında
Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
Hafta sonu sıcaklık zirve yapacak, 42 dereceyi görecek! İşte kavrulacak ilçeler...
Hafta sonu sıcaklık zirve yapacak, 42 dereceyi görecek! İşte kavrulacak ilçeler...