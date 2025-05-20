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Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otel icradan satışa çıkarıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel, 1,4 milyar TL bedelle yeniden icradan satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otel icradan satışa çıkarıldı
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Türkiye'nin en zengin iş insanlarından ve Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel, 1,4 milyar TL bedelle yeniden icradan satışa çıkarıldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesinde bulunan denize sıfır Les Ottomans Hotel’i 1 milyar 395 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14:56’da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek.

Otel 2020'de de İstanbul 10. icra Dairesi tarafından 440 milyon 735 bin 355 TL bedelle satışa çıkarılmıştı ancak satış gerçekleşmemişti.

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