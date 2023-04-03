Üniversite öğrencileri nerede oy kullanacak?

Seçmen vatandaşların 20 Mart’ta askıya çıkan seçmen listelerine itiraz süresi dün (2 Nisan Pazar) doldu. Aynı şekilde bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanabilmesi için tanınan süre de dün akşam doldu. Artık seçmen listeleri YSK nezdinde önemli ölçüde kesinleşti. Ancak son günlerde seçimlerde oy kullanacak üniversiteli gençlerle ilgili bir şikâyeti sık duymaya başladık.

Bildiğimiz gibi üniversiteler de bugün (3 Nisan) yeniden eğitime başladılar.

Karşılaştığımız soru şu: “Adres değişikliklerini bildirmek için son gün 2 Nisan ve YÖK 3 Nisan’da üniversiteleri açıyor. Tüm üniversitelerin seçmen listeleri askıdayken kapalı tutulmasının başka bir nedeni olabilir mi?”

Bugün 14 Mayıs seçimlerine doğru önemli bir haftaya giriyoruz. Askıdaki seçmen listelerine itirazlara ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilçe seçim kurullarınca verilen kararlar yarın akşama kadar yerine getirilecek.

İttifak yapan siyasi partilerden, ittifaktan vazgeçtiklerini bildirebilmeleri için tanınan süre de 6 Nisan Perşembe akşamı dolacak. YSK aynı gün içinde ittifaktan vazgeçen siyasi partileri, ittifak içindeki diğer siyasi partilere bildirecek.