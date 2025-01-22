Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!

Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana geldi.

Yangın konteynerlere sıçradı

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konteynerlere sıçradı.

İnşaat sahasında yangın çıktı

İstanbul Üsküdar'da bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 konteyner tamamen yandı

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteyner yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.