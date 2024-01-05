Uzay misyonuna günler kala ilk Türk astronot Gezeravcı'dan açıklama: Gelecek nesillere ilham verecek

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 18 Ocak saat 01.11’de Kennedy Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek olan fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk olacak.

Bu çerçevede Astronot Gezeravcı, fırlatma öncesinde rutin olarak uygulanan karantinada soruları cevaplandırdı.

İcra edeceği görevinden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren astronot Gezeravcı, “Tarif etmek hakikaten zor; kelimelere, cümlelere sığdırması mümkün olmayan hisler içerisindeyiz. Bugüne kadar icra edilmemiş bir görevi, ülkemizin 100. yılında icra etmek, bugüne kadar fazlasıyla yer alma konusunda hak ettiğimiz bir platformda, uzay ortamında ilk görevimizin icrasıyla yerimizi alacak olmamız son derece mutluluk verici. Gelecek nesillerimize ilham kaynağı olması, onların bugüne kadar kısıtlamak zorunda oldukları hayallerini artık uzayın derinliklerine taşımaya vesile olacak bir görev olması da mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

8 aylık eğitimden geçti

Uzay Misyonu çerçevesinde aldığı eğitimden bahseden Gezeravcı, “Yoğun bir eğitim süreciydi. 8 aylık bir süreç ancak bu normalde planlı, bu işin rutin olarak yapıldığı dönemlerde ilgili otoritelerin ifade ettiği şekliyle çok daha uzun bir sürenin içerisinde gerçekleştirilen eğitim paketi, bizim farklı şartlardan kaynaklanan; ülkemizin maalesef 2023’ün başlangıcında hepimizi çok derinden etkileyen, hepimizi yasa boğan deprem felaketiyle karşılaşmamız neticesinde zorunlu olarak geç başlamamız bir sürecin neticesinde. Programın katılımcısı olan başka ülkelerinde farklı yaşamış olduğu süreçler neticesinde doğal akışın içerisinde geç başladığımız bir süreçti” diye konuştu.

"Potansiyel bir hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz"

Fırlatma öncesi karantina uygulamasının önemine değinen Gezeravcı, “Karantinanın amacı asli olarak; göreve gidecek olduğunuz Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hali hazırda görev yapan astronot ekibine dünyadan herhangi bir hastalık götürmemek bulaştırmamak. Dolayısıyla hastalıkların genel olarak 14 günlük kuluçka süresini göz önünde bulundurup bu 14 günü dünyada, dış ortamdan izole bir şekilde geçirerek, dış dünyayla herhangi bir şekilde temas edip potansiyel ilave bir hastalık, virüs kapmadan 14 günün sonunda direkt fırlatmanın gerçekleştirileceği şekilde bir planlamayla oradaki görev yapan astronotlarımızı dünyadan götürülebilecek potansiyel bir hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Asli amaç buna hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

Gezeravcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Karantina sürecine yönelik, tesisin içerisinde bu zaman diliminde bulunabilmemiz için öncesinden gerekli bütün aşılamalarımız bütün tıbbi hazırlıklarımız yaklaşık 6 aylık bir sürecin içerisinde birçok görüntüleme ve takip süreciyle gerçekleşti. 4 kişilik görev ekibinin haricinde kısıtlı sayıda bizim buradaki faaliyetlerimizi ve hazırlık sürecimizi yürütmeye yardımcı olan ekip üyelerimiz var. Onların da keza bu tesiste bulunması için aynı zorunlu sağlık, hazırlık süreçlerinden geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla çok itinayla hazırlığı yapılan bir tıbbi sürecin devamında tamamlanacak 14 günlük bir karantina sürecini içeriyor. Gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde, burada da yoğun bir şekilde 8 aydır yapmış olduğumuz bütün eğitimler ve hazırlıkların tekrarıyla meşgul olacak ve zamanımızı bu meşguliyetlerle tamamlayacak şekilde bir süreci yürütüyor olacağız. 14 günlük sürenin sonunda da yine aynı eyalette bulunan Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatmamız gerçekleşecek.”

“100. yılımızda bu döneme kısmet olan görev hayırlı uğurlu olsun”

Türk milletine seslenen Gezeravcı, “Öncelikle milletimize, Cumhuriyetimizin 100. Yılında icra edecek olduğumuz, gelecek nesillerimize hayallerinin sınırını gözleriyle görebildikleri gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşımaya imkan verecek, ilham olacak bu görevin icrasıyla bugüne kadar fazlasıyla hak ettiğimiz ancak 100. yılımızda bu döneme kısmet olan görev vesilesiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güçlü iradesiyle bu görevin yapılmasına karar veren ve imkanlarıyla bunu mümkün kılan devletimize, kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak beni yetiştirerek bu günlere getiren ve evlatlarının ülkemizin tevdi ettiği bu görevin icrası esnasında destekleriyle hiçbir zaman yalnız bırakmayan anne, babama, aileme ve kardeşlerime selamlarımı saygılarımı iletiyorum.” açıklamasında bulundu.

13 farklı deney yapacak

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Uçuş hakkında

Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor. Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.