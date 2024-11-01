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İstanbul Valiliği duyurdu! 3 Kasım'da bu yollar kapalı: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek "46. İstanbul Maratonu" nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği duyurdu! 3 Kasım'da bu yollar kapalı: İşte alternatif güzergahlar
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İstanbul Valiliği, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek "46. İstanbul Maratonu" nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar:

1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı

2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası

3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası

4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım

5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım

7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım

8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım

9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım

10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi

12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır” denildi.

Alternatif yollar

 “1- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir.

2- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecektir.

3- Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir.

4- Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön verilecektir.

5- Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön verilecektir.

6- Fulya’dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecektir.

7- Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek” olarak belirtildi.

Saat 06.00’da kapanacak yollar ise

“1- Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

2- Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

3- Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

4- Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

5- Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

6- Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

7- Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

8- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

9- Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,

10- Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,

11- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar, 12- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar” olarak kaydedildi.

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