İstanbul Valiliği duyurdu! 3 Kasım'da bu yollar kapalı: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek "46. İstanbul Maratonu" nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi.
İstanbul Valiliği, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek "46. İstanbul Maratonu" nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar:
1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı
2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası
3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası
4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım
5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım
7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım
8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım
9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım
10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım
11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi
12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır” denildi.
Alternatif yollar
“1- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir.
2- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecektir.
3- Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir.
4- Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön verilecektir.
5- Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön verilecektir.
6- Fulya’dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecektir.
7- Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek” olarak belirtildi.
Saat 06.00’da kapanacak yollar ise
“1- Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
2- Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
3- Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
4- Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
5- Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
6- Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
7- Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
8- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
9- Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,
10- Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,
11- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar, 12- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar” olarak kaydedildi.